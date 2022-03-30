Шерингем больше хочет видеть в «МЮ» Почеттино, нежели тен Хага

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем высказался насчёт того, кто должен занять пост главного тренера «красных дьяволов» в следующем сезоне. Англичанин считает, что кандидатура Маурисио Почеттино является для клуба наиболее предпочтительной.

«Я считаю, что Почеттино будет прекрасным выбором для «Манчестер Юнайтед». Он играет в таком стиле, в каком клуб привык играть раньше. Он диктует соперникам ход матча, а не сидит и ждёт возможности. На этом и выросли болельщики «Манчестер Юнайтед». В таком стиле играл Фергюсон», – цитирует экс-нападающего клуба The Sun.

Напомним, что ещё одним претендентом на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» является Эрик тен Хаг из амстердамского «Аякса».