Стало известно, что тен Хаг заплатит 2 млн евро, если покинет «Аякс»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг в случае ухода из команды обязан будет заплатить 2 млн евро, сообщает Daily Mail.

Источник пишет, что эти деньги будет платить не сам тренер, а вероятнее всего, «Манчестер Юнайтед», куда он перейдет летом.

В прошлом году тен Хаг продлил контракт с «Аяксом» и в соглашении есть такой пункт, что расторжение контракта будет стоить специалисту 2 млн евро.

Сейчас тренером «МЮ» является Ральф Рангник, но летом он уйдет работать в структуру клуба.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 51 очко.