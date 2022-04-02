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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стало известно, что тен Хаг заплатит 2 млн евро, если покинет «Аякс»

02 Апреля 2022 • 22:22 Комментировать
Манчестер Юнайтед
1:1
Лестер
окончен

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг в случае ухода из команды обязан будет заплатить 2 млн евро, сообщает Daily Mail.

Источник пишет, что эти деньги будет платить не сам тренер, а вероятнее всего, «Манчестер Юнайтед», куда он перейдет летом.

В прошлом году тен Хаг продлил контракт с «Аяксом» и в соглашении есть такой пункт, что расторжение контракта будет стоить специалисту 2 млн евро.

Сейчас тренером «МЮ» является Ральф Рангник, но летом он уйдет работать в структуру клуба.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 51 очко.


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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Апл Эрик тен Хаг
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