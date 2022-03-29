Фердинанд о новом контракте Фернандеша: «А если он окажется ненужным нужен новому тренеру?»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд допустил вариант, при котором долгосрочный контракт с полузащитником Бруну Фернандешом пойдет во вред «красным дьяволам».

В интервью Teamtalk Фердинанд заявил, что «МЮ» планирует подписать долгосрочный контракт с португальским полузащитником. В связи с этим, у бывшего футболиста возник вопрос: «Когда придет новый тренер, будет ли Бруну ему нужен?»

Действующий контракт Фернандеша действует до лета 2025 года. Британские СМИ пишут, что боссы «МЮ» хотят переподписать с ним контракт уже к лету на долгосрочной основе.

Этим же летом в «Манчестер Юнайтед» придет новый главный тренер. В настоящее время известно о четырех кандидатурах Маурисио Почеттино («ПСЖ»), Хулен Лопетеги («Севилья»), Луис Энрике (сборная Испании) и Эрик тен Хаг из «Аякса».