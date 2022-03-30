Каррагер считает приход Роналду в «МЮ» одной из причин кризиса Магуайра

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о проблемах Гарри Магуайра.

Напомним, что защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» регулярно критикуется за свою игру в нынешнем сезоне. В недавнем товарищеском матче сборной Англии на «Уэмбли» Магуайр был освистан местными болельщиками.

«Трудности Магуайра заключаются в отсутствии у него авторитета в раздевалке «Манчестер Юнайтед», – считает Каррагер. – После прихода Роналду летом прошлого года развернулись дебаты о том, кто из них должен быть капитаном. Вместо того, чтобы подтвердить свой лидерский статус, Магуайр потерпел неудачу – и это повлияло на его выступления», – написал эксперт в своей колонке The Telegraph.