Фаулер: «Симеоне в «МЮ» – плохая идея»

Бывший игрок «Ливерпуля» Робби Фаулер считает, что руководству «Манчестер Юнайтед» не следует обращаться к Диего Симеоне.

Ранее кандидатуру нынешнего наставника мадридского «Атлетико» одобрили известные в прошлом футболисты «Юнайтед» – Гари Невилл и Рой Кин.

«Я посмеялся, услышав заявление Невилла о необходимости пригласить Симеоне в «Юнайтед». Серьёзно? Я не говорю, что он плох, но некоторые выходки его команды просто отвратительны, как и их оборонительная тактика. Это не подходит «Манчестер Юнайтед». Местные болельщики не станут это терпеть, даже если Симеоне даст результат. Он не подходит никому, кто хочет играть в футбол, поскольку его основная идея – мешать играть в футбол другим», – написал бывший нападающий в колонке Mirror.

Напомним, что в Диего Симеоне и его «Атлетико» недавно оставили «Манчестер Юнайтед» за бортом Лиги чемпионов.