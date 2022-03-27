Абрамовича поддерживают 92% болельщиков «Челси»

Данные опроса британского издания Daily Mail свидетельствуют о том, что владельца «Челси» российского бизнесмена Романа Абрамовича поддерживают 92,2% болельщика синих.

Наибольшая поддержка у фанатов приходится на «Брентфорд», который принадлежит Мэтью Брэнхэму. Отметим, в зимнее трансферное окно в команду пришел перенесший сердечный приступ Кристиан Эриксен. Показатель доверия болельщиков команде составил 98,8%.

Среди всех клубов АПЛ наименьшую поддержку среди фанатов демонстрирует «Манчестер Юнайтед». Манкунианским клубом руководит семья Глейзеров. «Красные дьяволы» согласно опросу, показали 4% у поддержи болельщиков.

В турнирной таблице АПЛ «Челси» после 28 туров набрал 59 очков и занимает третье место. «Манчестер Юнайтед» сыграл на один матч больше, однако он набрал 50 очков и расположился на шестом месте.