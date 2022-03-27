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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Абрамовича поддерживают 92% болельщиков «Челси»

27 Марта 2022 • 18:13 Комментировать
Челси
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Брентфорд
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02.04 17:00

Данные опроса британского издания Daily Mail свидетельствуют о том, что владельца «Челси» российского бизнесмена Романа Абрамовича поддерживают 92,2% болельщика синих.

Наибольшая поддержка у фанатов приходится на «Брентфорд», который принадлежит Мэтью Брэнхэму. Отметим, в зимнее трансферное окно в команду пришел перенесший сердечный приступ Кристиан Эриксен. Показатель доверия болельщиков команде составил 98,8%.

Среди всех клубов АПЛ наименьшую поддержку среди фанатов демонстрирует «Манчестер Юнайтед». Манкунианским клубом руководит семья Глейзеров. «Красные дьяволы» согласно опросу, показали 4% у поддержи болельщиков.

В турнирной таблице АПЛ «Челси» после 28 туров набрал 59 очков и занимает третье место. «Манчестер Юнайтед» сыграл на один матч больше, однако он набрал 50 очков и расположился на шестом месте.   


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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Роман Абрамович Апл
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ЧЕЛСИ БРЕНТФОРД
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