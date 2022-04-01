Рангник о Погба: «Не имеет смысла объяснять то, что он сказал в интервью»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал ситуацию насчёт будущего полузащитника Поля Погба, чей контракт с «красными дьяволами» истекает по окончанию нынешнего сезона.

«Я не думаю, что есть смысл объяснять то, что он сказал в недавнем интервью. Это попросту не имеет никакого смысла», – заявил Рангник на пресс-конференции в преддверии домашней игра чемпионата Англии против «Лестера».

Напомним, недавно Поль Погба заявил, что устал из года в год оставаться без трофеев в составе «Манчестер Юнайтед». Француз по окончанию сезона может уйти на правах свободного агента в туринский «Ювентус» или «ПСЖ».