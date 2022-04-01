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Рангник о Погба: «Не имеет смысла объяснять то, что он сказал в интервью»

01 Апреля 2022 • 16:36 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лестер
1.50 4.40 6.10
02.04 19:30
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал ситуацию насчёт будущего полузащитника Поля Погба, чей контракт с «красными дьяволами» истекает по окончанию нынешнего сезона.
 
«Я не думаю, что есть смысл объяснять то, что он сказал в недавнем интервью. Это попросту не имеет никакого смысла», – заявил Рангник на пресс-конференции в преддверии домашней игра чемпионата Англии против «Лестера».
 
Напомним, недавно Поль Погба заявил, что устал из года в год оставаться без трофеев в составе «Манчестер Юнайтед». Француз по окончанию сезона может уйти на правах свободного агента в туринский «Ювентус» или «ПСЖ».
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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Поль Погба
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