Невилл – о новичке «Ливерпуля»: «Жаль, что «МЮ» даже не пытался подписать такого игрока»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал трансферную политику «красных дьяволов».

«Летом «Манчестер Юнайтед» могут покинуть Кавани, Погба и Марсьяль. Кроме того, клуб уже потерял Гринвуда, а Рэшфорд находится не в лучшей форме. Им потребуется два-три новых игрока в атаку, но Луис Диас даже не упоминался в качестве одной из их целей. Это отличный игрок: агрессивный, работоспособный, умеющий создавать моменты. Работа «Юнайтед» на рынке вновь разочаровывает», – цитирует Невилла Mirror.

Луис Диас перешёл в «Ливерпуль» из «Порту» в январе нынешнего года за 45 млн евро. С момента перехода 25-летний вингер успел отличиться двумя голами за «красных».