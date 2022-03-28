Ван Галь о назначении тен Хага в «МЮ»: «Ему стоит перейти в футбольный клуб, а не коммерческий»

Главный тренер сборной Нидерландов Луи Ван Галь поделился своим мнением насчёт возможного назначения Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед». 70-летний специалист посоветовал своему соотечественнику возглавить футбольный клуб, а не коммерческий.

«МЮ» – это коммерческий клуб, тренеру там очень сложно принимать решения. Тен Хагу лучше стоит перейти в футбольный клуб. Не собираюсь наставлять тен Хага, он может позвонить мне при желании. Но выбрать ему стоит футбольный клуб, не коммерческий», – заявил Ван Галь на своей пресс-конференции.

Напомним, что Луи Ван Галь возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2014 по 2016 год. Во главе «красных дьяволов» нидерландский специалист сумел завоевать Кубок Англии.