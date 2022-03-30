Нуньес перейдёт в клуб, который попадёт в Лигу чемпионов

Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес хочет продолжить выступления в Лиге чемпионов после смены клуба.

На уругвайца претендуют два представителя английской Премьер-лиги – лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Telegraph, выбор Нуньеса падёт на тот клуб, который попадёт в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.

Ранее стало известно, что «Бенфика» готова продать 22-летнего форварда за 80 млн евро.

В настоящий момент «Арсенал» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице АПЛ с 54 очками. «Манчестер Юнайтед» располагается двумя позициями ниже, имея в своём активе 50 очков. При этом у «канониров» имеется матч в запасе.