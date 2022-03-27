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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду серьёзно потерял в деньгах в этом сезоне

27 Марта 2022 • 12:28 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лестер
1.50 4.50 6.00
02.04 19:30

Одной из причин расставания Криштиану Роналду с «Ювентусом» был финансовый аспект, клуб не мог позволить себе выплачивать ему 31 миллион евро, при этом никто не сомневался в том, что Роналду заслуживает его. В «Манчестер Юнайтед» зарплату урезали почти в два раза, но была предложена очень развитая система бонусов, которая должна была позволить Роналду заработать даже больше, чем в «Ювентусе». Но...

Вылет в 1/8 финала Лиги чемпионов означал, что Роналду сразу же лишается нескольких миллионов - его бонус был составлен в четкой зависимости от стадии, до которой доберется клуб. Так, выход в финал ЛЧ мог бы принести португальцу сразу еще 2,5 миллиона евро. Бонус за победу в чемпионате Англии - 1,5 миллиона евро, бонус за выход в Лигу чемпионов - 1 миллион евро, но все эти деньги теперь пролетят мимо кармана Роналду. Как посчитали журналисты The Sun, на данный момент Роналду уже потерял как минимум пять миллионов евро из-за турнирных неудач «МЮ».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛЕСТЕР
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