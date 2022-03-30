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Марсьяль может быть включен в сделку по переходу Кейна в «Манчестер Юнайтед»

30 Марта 2022 • 16:41 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лестер
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02.04 19:30

«Манчестер Юнайтед» изучает способы совершения трансфера нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна в стан «красных дъяволов».

По данным ESPN, ссылающегося на собственные источники, «Юнайтед» рассматривает включение своего форварда Антони Марсьяля в сделку по Кейну, чтобы снизить предлагаемую за игрока лондонцами сумму в 100 миллионов евро.

При этом французские источники сообщали о том, что Марсьяль, которым недавно как раз интересовался «Тоттенхэм», в случае отъезда с «Олд Траффорд» предпочел бы продолжить карьеру в Италии или Испании. В данный момент Антони находится на правах аренды в «Севилье».

Действующий контракт Кейна с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего англичанина в 100 млн евро. В 28 матчах АПЛ этого сезона Гарри 12 голов и отдал 5 результативных передач.

Соглашение Марсьяля с «МЮ» также рассчитано до конца сезона 2023/24. 26-летний нападающий оценивается Transfermarkt в 28 млн евро. В нынешнем сезоне на счету Антони 1 гол и одна голевая передача в 13 матчах за «Юнайтед» и «Севилью» в сумме.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Апл Гарри Кейн Антони Марсьяль
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛЕСТЕР
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