Марсьяль может быть включен в сделку по переходу Кейна в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» изучает способы совершения трансфера нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна в стан «красных дъяволов».

По данным ESPN, ссылающегося на собственные источники, «Юнайтед» рассматривает включение своего форварда Антони Марсьяля в сделку по Кейну, чтобы снизить предлагаемую за игрока лондонцами сумму в 100 миллионов евро.

При этом французские источники сообщали о том, что Марсьяль, которым недавно как раз интересовался «Тоттенхэм», в случае отъезда с «Олд Траффорд» предпочел бы продолжить карьеру в Италии или Испании. В данный момент Антони находится на правах аренды в «Севилье».

Действующий контракт Кейна с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего англичанина в 100 млн евро. В 28 матчах АПЛ этого сезона Гарри 12 голов и отдал 5 результативных передач.

Соглашение Марсьяля с «МЮ» также рассчитано до конца сезона 2023/24. 26-летний нападающий оценивается Transfermarkt в 28 млн евро. В нынешнем сезоне на счету Антони 1 гол и одна голевая передача в 13 матчах за «Юнайтед» и «Севилью» в сумме.