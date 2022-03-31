Гари Невилл считает кандидатуру тен Хага фаворитом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт на британском телевидении Гари Невилл считает наставника «Аякса» Эрика тен Хага фаворитом на пост главного тренера «МЮ».

«Он работал во второй команде «Баварии». Выиграл несколько титулов в Нидерландах. Он ставит неплохой стиль игры. У него больше опыта в его 52 года. Это будет большой скачок вперед», — сказал Невилл в эфире Sky Sports.

Ральф Рангник, который тренирует «Манчестер Юнайтед» доработает нынешний сезон и уйдет работать в структуру клуба. Руководство «МЮ» сейчас находится в поиске нового главного тренера команды.

На данный момент британские СМИ сообщают о четырех кандидатурах: Луис Энрике, Эрик тен Хаг, Хулен Лопетеги и Маурисио Почеттино.