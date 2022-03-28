Почеттино провёл встречу с руководством «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер французского «ПСЖ» Маурисио Почеттино недавно провёл встречу с руководством «Манчестер Юнайтед», куда его так активно сватают с конца прошлого сезона.

Как сообщает у себя в социальных сетях журналист Адриен Гренье, в ходе встречи руководство «Манчестер Юнайтед» дало понять аргентинцу, что пока не спешит с окончательным выбором тренера. Кроме Почеттино на тренерское кресло «красных дьяволов» претендует наставник амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг.

Напомним, что ранее Почеттино работал в Англии в составе лондонского «Тоттенхэма», который в 2019-м году вывел в финал Лиги чемпионов.