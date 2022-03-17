Бент: «Роналду, Погба и Магуайр должны покинуть «МЮ»

Бывший английский нападающий Даррен Бент считает, что некоторым звёздам «Манчестер Юнайтед» нужно сменить клуб по окончании сезона.

«Давид де Хеа и Рафаэль Варан должны остаться в команде. Погба в любом случае придётся уйти – его контракт истекает, а болельщикам надоело ждать от него постоянства. Кавани уйдёт, Роналду тоже должен уйти, то же самое можно сказать и про Магуайра», – цитирует Talksport Бента.

Поводом для очередной волны критики ведущих игроков «Манчестер Юнайтед» стал недавний вылет команды из Лиги чемпионов от мадридского «Атлетико» на стадии 1/8 финала.