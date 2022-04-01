Игрок «МЮ», выступающий в аренде в Бразилии, заинтересовал европейские клубы

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра, выступающий за «Фламенго» на правах аренды, может быть выкуплен другим клубом.

26-летний бразилец арендован клубом из Рио-де-Жанейро с правом выкупа. Как стало известно раньше, «Фламенго» практически договорился о полноценном трансфере Перейры, однако сделка всё ещё может сорваться.

По данным Globo Esporte, бразильский клуб откладывает покупку полузащитника, что уже привлекло интерес к его персоне со стороны нидерландского «ПСВ» и французского «Лиона». Представители «Фламенго» не собираются уступать игрока, но не планируют покупать его за фиксированную сумму в 20 млн евро – вероятно, «Юнайтед» согласится отпустить бразильца всего за 10 млн.