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Невилл поделился мыслями о перспективах Роналду в «МЮ»

18 Марта 2022 • 20:04 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лестер
02.04 19:30

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал, каким образом Роналду мог бы приносить команде максимальную пользу.

«Останется ли Роналду? Это зависит от того, какой менеджер возглавит «Юнайтед» со следующего сезона. Возможно, будущий тренер сделает ставку на игроков, которые будут готовы интенсивно прессинговать. Роналду может быть частью такой системы, если согласится играть не в каждом матче. Интересно ли ему это? Не уверен», – сказал телеэксперт, работающий на Sky Sports.

Контракт 37-летнего Криштиану Роналду с «красными дьяволами» рассчитан до конца следующего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Гари Невилл
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