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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» заинтересовался покупкой Абрахама

22 Марта 2022 • 20:49 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лестер
1.52 4.50 5.80
02.04 19:30

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам  может вернуться в английскую Премьер-лигу, им заинтересовался «Манчестер Юнайтед», который подыскивает достойную замену для Криштиану Роналду. Не секрет, что португалец летом может покинуть клуб, будучи разочарованным положением вещей в «МЮ». Руководство манкунианцев считает Абрахама достойной заменой для Роналду, но не вполне понятно, захочет ли «Рома» отпускать своего лучшего бомбардира, под которого целый сезон строилась игра, сообщает Il Messaggero.

Абрахам ранее выступал в «Челси», но Томас Тухель решил строить игровой рисунок без него, и в результате он оказался в Риме.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Манчестер Юнайтед Тэмми Абрахам
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛЕСТЕР
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