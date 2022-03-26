Тилеманс: «Я хочу играть в Лиге чемпионов»

Хавбек английского «Лестера» Юри Тилеманс прокомментировал свой возможный переход в один из топ-клубов.

По многочисленным сообщениям СМИ, 24-летний бельгиец интересен лондонскому «Арсеналу» и «Манчестер Юнайтед».

«Спекуляции меня не беспокоят. Я хочу финишировать как можно выше с «Лестером» в текущем сезоне. Конечно, как и любой футболист, я хочу выступать в Лиге чемпионов. Готов ли я к переходу в один из европейских топ-клубов? Я надеюсь достичь максимума в своей карьере. Посмотрим, что произойдёт этим летом или в дальнейшем», – приводит слова Тилеманса издание Goal.

Контракт центрального полузащитника с «Лестером» рассчитан до 2023 года. В текущем розыгрыше АПЛ он отметился 6 голами и 2 голевыми передачами в 22 поединках.