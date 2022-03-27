Маккойст считает, что тренером «Манчестер Юнайтед» станет Конте

Бывшая звезда шотландской сборной и «Глазго Рейнджерс» Алли Маккойст считает, что тренером «Манчестер Юнайтед» станет Антонио Конте. Сейчас Конте работает с лондонским «Тоттенхэмом», в то время как «Манчестер Юнайтед» руководит фигура временная - Ральф Рангник.

- Я думаю, что «Манчестер Юнайтед» должен был пригласить Конте еще прошлым летом. Но поезд еще не ушел. Я слышал, что Почеттино жаждет вернуться в «Тоттенхэм» и не очень хочет в «Манчестер Юнайтед». В таком случае совершенно естественно, что Конте может оказаться вместо него в «Манчестер Юнайтед», - считает Маккойст, слова которого цитирует FourFourTwo.