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Маккойст считает, что тренером «Манчестер Юнайтед» станет Конте

27 Марта 2022 • 20:57 Комментировать
Манчестер Юнайтед
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Лестер
1.50 4.50 6.00
02.04 19:30

Бывшая звезда шотландской сборной и «Глазго Рейнджерс» Алли Маккойст считает, что тренером «Манчестер Юнайтед» станет Антонио Конте. Сейчас Конте работает с лондонским «Тоттенхэмом», в то время как «Манчестер Юнайтед» руководит фигура временная - Ральф Рангник.

- Я думаю, что «Манчестер Юнайтед» должен был пригласить Конте еще прошлым летом. Но поезд еще не ушел. Я слышал, что Почеттино жаждет вернуться в «Тоттенхэм» и не очень хочет в «Манчестер Юнайтед». В таком случае совершенно естественно, что Конте может оказаться вместо него в «Манчестер Юнайтед», - считает Маккойст, слова которого цитирует FourFourTwo.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антонио Конте Алли Маккойст
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛЕСТЕР
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