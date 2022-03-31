«Реал» наблюдает за ситуацией с контрактом Тилеманса

Мадридский «Реал» следующим летом может предпринять попытки купить полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса, чей контракт с английским клубом истекает в июне 2023 года. Сам бельгиец недавно отказался продлевать соглашение с «лисами».

Как сообщает испанское издание Mundo Deportivo, «сливочные» мониторят ситуацию с контрактом бельгийца и в случае чего будут готовы сделать своё предложение. Если «Лестер» не продаст игрока по окончанию нынешнего сезона, то в 2023 году команда рискует потерять его, не получив никакие деньги.

В прошлом сезоне Тилеманс вместе с «Лестером» стал обладателем Кубка Англии. В финальном матче «лисы» обыграли лондонский «Челси», а победный гол на свой счёт записал именно бельгиец.