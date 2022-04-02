Рангник заявил, что «Манчестер Юнайтед» сделает все, чтобы попасть в Лигу чемпионов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался ничейного матча 30-го тура АПЛ против «Лестера» (1:1).

«Мы будем стараться выиграть как можно больше матчей до тех пор, пока попадание в топ-4 математически возможно», - цитирует Рангника BBC.

Напомним, летом Рангник уйдет с поста главного тренера «красных дьяволов», и перейдет на работу в структуру клуба. Британские СМИ пишут, что вероятнее всего главным тренером станет нынешний наставник «Аякса» Эрик тен Хаг.

«Манчестер Юнайтед» после 30 туров занимает пятое место, набрав 51 очко. Четвертым в турнирной таблице идет «Арсенал», у которого в активе 54 очка.