Энрике дал понять, что останется в сборной Испании

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал слухи относительно своего будущего. Напомним, что ранее экс-наставника каталонской «Барселоны» связывали с назначением в «Манчестер Юнайтед». Энрике отметил, что восхищается интересом клуба, но видит своё будущее со сборной Испании.

«Для меня сейчас нет лучшей опции, чем представлять свою сборную на Чемпионате мира 2022 года в Катаре», – цитирует Энрике итальянский журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что ранее Луис Энрике тренировал «Барселону» и выиграл с каталонским клубом Лигу чемпионов в 2015 году. На Евро-2020 Энрике дошёл вместе со сборной Испании до стадии полуфинала, где уступил итальянцам.