«МЮ» готов выложить за Нуньеса около 70 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» в летнее межсезонье может приобрести нападающего лиссабонской «Бенфики» Дарвина Нуньеса. По сообщениям The Telegraph, «красные дьяволы» готовы всерьёз потратиться на трансфер 22-летнего уругвайца.

Отмечается, что ради покупки форварда руководство «Манчестер Юнайтед» готово выделить новому тренеру около 70 миллионов евро. Этой суммы должно хватить для того, чтобы убедить летом «Бенфику» отпустить игрока.

В этом сезоне 22-летний Нуньес настрелял в чемпионате Португалии 20 голов, а также отметился двумя результативными передачами. Также на счету уругвайца 4 забитых мяча в Лиге чемпионов, где его «Бенфика» вскоре в четвертьфинале встретиться с английским «Ливерпулем».