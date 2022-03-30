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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» готов выложить за Нуньеса около 70 миллионов евро

30 Марта 2022 • 16:05 Комментировать
Манчестер Юнайтед
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Лестер
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02.04 19:30
«Манчестер Юнайтед» в летнее межсезонье может приобрести нападающего лиссабонской «Бенфики» Дарвина Нуньеса. По сообщениям The Telegraph, «красные дьяволы» готовы всерьёз потратиться на трансфер 22-летнего уругвайца.
 
Отмечается, что ради покупки форварда руководство «Манчестер Юнайтед» готово выделить новому тренеру около 70 миллионов евро. Этой суммы должно хватить для того, чтобы убедить летом «Бенфику» отпустить игрока.
 
В этом сезоне 22-летний Нуньес настрелял в чемпионате Португалии 20 голов, а также отметился двумя результативными передачами. Также на счету уругвайца 4 забитых мяча в Лиге чемпионов, где его «Бенфика» вскоре в четвертьфинале встретиться с английским «Ливерпулем».
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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Манчестер Юнайтед Дарвин Нуньес
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