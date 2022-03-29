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«Лестер» включился в борьбу за игрока сборной Бельгии

29 Марта 2022 • 23:53 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лестер
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02.04 19:30

Английский «Лестер Сити» пополнил список желающих приобрести полузащитника «Брюгге» Шарля Де Кетеларе.

21-летний бельгиец, считающийся одним из главных талантов своего поколения в стране, также интересен «Наполи», «Милану», «Лацио», «Ньюкаслу» и «Тоттенхэму». Как сообщает Tuttomercatoweb, ссылаясь на Leicester Mercury, «Лестер» попробует составить конкуренцию в битве за подпись многообещающего футболиста.

Шарль Де Кетеларе забил 17 голов и 9 раз ассистировал товарищам по команде в 41 матче текущей кампании. «Брюгге» надеется выручить с продажи своего ведущего игрока не менее 30 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Лестер Шарль де Кателаре
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛЕСТЕР
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