Букмекеры верят в то, что Манчини может стать тренером «Манчестер Юнайтед»

Фамилия Роберто Манчини нередко упоминалась в связи с тренерской вакансией в «Манчестер Юнайтед», и после провала с квалификацией на чемпионат мира шансы на такое развитие событий резко повысились. Сейчас Манчини еще не фаворит на эту должность, но его шансы выросли примерно в три раза. Если раньше вероятность такого развития события оценивалась как 50 к одному, то сейчас - лишь 16 к одному, уточняет The Sun.

Другие кандидатуры - это Эрик тен Хаг, это Маурисио Почеттино, а также Томас Тухель, руководящий в данный момент «Челси». Именно в такой последовательности - а Манчини в этом списке четвертый.