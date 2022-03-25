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Букмекеры верят в то, что Манчини может стать тренером «Манчестер Юнайтед»

25 Марта 2022 • 23:18 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Лестер
1.50 4.50 6.00
02.04 19:30

Фамилия Роберто Манчини нередко упоминалась в связи с тренерской вакансией в «Манчестер Юнайтед», и после провала с квалификацией на чемпионат мира шансы на такое развитие событий резко повысились. Сейчас Манчини еще не фаворит на эту должность, но его шансы выросли примерно в три раза. Если раньше вероятность такого развития события оценивалась как 50 к одному, то сейчас - лишь 16 к одному, уточняет The Sun.

Другие кандидатуры - это Эрик тен Хаг, это Маурисио Почеттино, а также Томас Тухель, руководящий в данный момент «Челси». Именно в такой последовательности - а Манчини в этом списке четвертый.

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Манчестер Юнайтед Роберто Манчини
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛЕСТЕР
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