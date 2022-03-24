Бруну Фернандеш подпишет новый контракт с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш в скором времени может подписать новый договор с клубом.

Действующее соглашение португальца с «красными дьяволами» рассчитано до лета 2025 года. У манчестерского клуба также есть опция продления ещё на один год. Однако, как утверждает издание O Jojo, Фернандешу был предложен новый пятилетний контракт со значительно улучшенными условиями.

По информации источника, португалец будет зарабатывать более 12 млн фунтов стерлингов в год – на одном уровне с Полем Погба. Ожидается, что соглашение будет подписано в ближайшее время.

В текущем сезоне Бруну Фернандеш записал в свой актив 9 голов и 14 результативных передач в 37 матчах всех турниров.