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Бруну Фернандеш подпишет новый контракт с «Манчестер Юнайтед»

24 Марта 2022 • 20:40 Комментировать
Манчестер Юнайтед
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Лестер
1.50 4.50 6.00
02.04 19:30

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш в скором времени может подписать новый договор с клубом.

Действующее соглашение португальца с «красными дьяволами» рассчитано до лета 2025 года. У манчестерского клуба также есть опция продления ещё на один год. Однако, как утверждает издание O Jojo, Фернандешу был предложен новый пятилетний контракт со значительно улучшенными условиями.

По информации источника, португалец будет зарабатывать более 12 млн фунтов стерлингов в год – на одном уровне с Полем Погба. Ожидается, что соглашение будет подписано в ближайшее время.

В текущем сезоне Бруну Фернандеш записал в свой актив 9 голов и 14 результативных передач в 37 матчах всех турниров.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛЕСТЕР
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