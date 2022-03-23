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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Два английских клуба связались с Погба

23 Марта 2022 • 19:20 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лестер
1.50 4.50 6.00
02.04 19:30

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может оказаться в другом клубе английской Премьер-лиги.

Контракт француза с «Юнайтед» истекает в июне, а переговоры о продлении не ведутся с прошлого года.

По информации Sky Sports, Погба ещё не начал официальные переговоры ни с одним из клубов, но поддерживает связь с мадридским «Реалом», туринским «Ювентусом», «Пари Сен-Жермен» и двумя неназванными представителями АПЛ. При этом 29-летний полузащитник не исключает, что может остаться в «Манчестер Юнайтед» – многое будет зависеть от нового главного тренера.

В текущем сезоне Поль Погба отметился 1 голом и 9 голевыми передачами в 23 матчах за «Юнайтед» во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Поль Погба
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛЕСТЕР
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