Два английских клуба связались с Погба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может оказаться в другом клубе английской Премьер-лиги.

Контракт француза с «Юнайтед» истекает в июне, а переговоры о продлении не ведутся с прошлого года.

По информации Sky Sports, Погба ещё не начал официальные переговоры ни с одним из клубов, но поддерживает связь с мадридским «Реалом», туринским «Ювентусом», «Пари Сен-Жермен» и двумя неназванными представителями АПЛ. При этом 29-летний полузащитник не исключает, что может остаться в «Манчестер Юнайтед» – многое будет зависеть от нового главного тренера.

В текущем сезоне Поль Погба отметился 1 голом и 9 голевыми передачами в 23 матчах за «Юнайтед» во всех турнирах.