Лапорт подразнил болельщиков «Манчестер Юнайтед», напомнив сколько титулов завоевала команда за четыре года

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт задел «Манчестер Юнайтед», напомнив, что горожане за четыре года завоевали 11 трофеев в то время, как «МЮ» - 0.

«Мы выиграли 11 трофеев за четыре года. Это может раздражать, наших соседей из «Манчестер Юнайтед», которые ничего не выиграли. У них много болельщиков и им трудно это понять», — цитирует Лапорта The Guardian.

«Манчестер Юнайтед» после 29 туров АПЛ набрал 70 очков и возглавляет турнирную таблицу. На втором месте идет «Ливерпуль», у которого 69 очков. Очная встреча между двумя лидерами состоится 10 апреля на стадионе «Этихад». Вероятнее всего, победитель этого матча и станет чемпионом Англии в сезоне-2021/22.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестую строчку в АПЛ, набрав 50 очков.