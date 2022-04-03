Мэддисон: Футболисты «Лестера» разочарованы, что не набрали трёх очков

Английский полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон после матча с «Манчестер Юнайтед» не скрывал своего разочарования от журналистов.

Мэддисон сказал, что футболисты «Лестера» показали отличную игру и доминировали в первом тайме. Джеймс отметил, что «лисы» разочарованы тем, что не набрали трёх очков, так как все возможности для этого у команды были. Полузащитник добавил, что «Лестер» точно играл лучше манкунианцев.

Напомним, что «Лестер» и «Манчестер Юнайтед» поделили очки и сыграли вничью со счётом 1:1.