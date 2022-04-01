Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» следит за швейцарским голкипером

01 Апреля 2022 • 21:31 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лестер
1.50 4.40 6.10
Через 21 ч. 29 мин.

Скауты английского «Манчестер Юнайтед» следят за голкипером австрийского «РБ Зальцбурга» Филиппом Кёном.

Уверенная игра 23-летнего швейцарца приковала к нему внимание со стороны многочисленных представителей английской Премьер-лиги, среди которых наиболее явным претендентом считается «Манчестер Юнайтед», передаёт The Mirror. Манчестерский клуб намеревается усилить вратарскую позицию, поскольку будущее Давида де Хеа и Дина Хендерсона остаётся неопределённым.

Филипп Кён пропустил 13 мячей и 12 раз сохранил ворота «Зальцбурга» в неприкосновенности в 23 поединках чемпионата Австрии. В Лиге чемпионов швейцарский страж ворот пропустил 14 мячей в 8 поединках.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зальцбург Манчестер Юнайтед Филипп Кён
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛЕСТЕР
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
02.04  14:30 Ливерпуль ... Уотфорд 1.16 8.40 17.00
02.04  17:00 Челси ... Брентфорд 1.33 5.20 10.00
02.04  17:00 Вулверхэмптон ... Астон Вилла 2.50 3.25 3.00
02.04  17:00 Брайтон ... Норвич 1.61 4.10 5.60
02.04  17:00 Лидс ... Саутгемптон 2.55 3.70 2.65
02.04  17:00 Бёрнли ... Манчестер Сити 12.00 6.80 1.24
02.04  19:30 Манчестер Юнайтед ... Лестер 1.51 4.80 6.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Апреля
21:34 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг о переговорах с «МЮ»: «Это прекрасный клуб»
21:31 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» следит за швейцарским голкипером
21:26 · Англия. Премьер-лига
Агент Рюдигера просит 30 млн евро в качестве подписного бонуса
20:35 · Англия. Премьер-лига
Сразу четыре английских клуба претендуют на Коутиньо
20:00 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Арсенала» хочет остаться в клубе, несмотря на интерес «Реала» и «Барселоны»
19:47 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг, которым интересуется «Манчестер Юнайтед», намекнул на уход из «Аякса»
19:38 · Англия. Премьер-лига
Игрок «МЮ», выступающий в аренде в Бразилии, заинтересовал европейские клубы
19:29 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» надеется, что трансфер Дибалы в «Интер» поможет им заполучить Лаутаро Мартинеса
19:00 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола не беспокоится о чемпионской гонке с «Ливерпулем»
18:59 · Англия. Премьер-лига
Конте рассказал о шансах «Тоттенхэма» попасть в Лигу чемпионов
18:48 · Англия. Премьер-лига
Тухель о будущем Лукаку: «Сейчас мы не можем продавать игроков»
17:56 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Встречи агента Рюдигера с руководством «Барселоны» волнуют нас»
17:03 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Лион» ведут переговоры с Ляказеттом
17:00 · Англия. Премьер-лига
Диаш не поможет «Манчестер Сити» в ближайших матчах
16:55 · Англия. Премьер-лига
Аспиликуэта продлил контракт с «Челси»
Все новости
Рекомендуем