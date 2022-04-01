«МЮ» следит за швейцарским голкипером

Скауты английского «Манчестер Юнайтед» следят за голкипером австрийского «РБ Зальцбурга» Филиппом Кёном.

Уверенная игра 23-летнего швейцарца приковала к нему внимание со стороны многочисленных представителей английской Премьер-лиги, среди которых наиболее явным претендентом считается «Манчестер Юнайтед», передаёт The Mirror. Манчестерский клуб намеревается усилить вратарскую позицию, поскольку будущее Давида де Хеа и Дина Хендерсона остаётся неопределённым.

Филипп Кён пропустил 13 мячей и 12 раз сохранил ворота «Зальцбурга» в неприкосновенности в 23 поединках чемпионата Австрии. В Лиге чемпионов швейцарский страж ворот пропустил 14 мячей в 8 поединках.