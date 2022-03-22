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Роналду приобрёл отель в Марокко

22 Марта 2022 • 07:19 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лестер
1.55 4.40 5.70
02.04 19:30

Португальский форвард Криштиану Роналду продолжает развивать свою деловую деятельность - он приобрел гостиницу в Марокко, в городе Марракеш. Отель под названием «Пестана» находится на Авеню Марракеш, недалеко от аэропорта, в одном из самых престижных и космополитичных районов города. Криштиану дорог Марракеш, так как в бытность футболистом «Реала» он часто летал из Испании в Марокко, чтобы потренироваться и провести время со своим другом, Бадром Хари.

О приобретении отеля Роналду уведомил общественность в своих социальных сетях, сделав свое фото в одной из комнат гостиницы, причем на кровати лежал позолоченный мяч. Учитывая, сколь сомнительно идут его дела в «Манчестер Юнайтед», эта деталь, пожалуй, выглядит лишней, а в остальном - браво Криштиану!

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛЕСТЕР
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