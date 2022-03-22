Роналду приобрёл отель в Марокко

Португальский форвард Криштиану Роналду продолжает развивать свою деловую деятельность - он приобрел гостиницу в Марокко, в городе Марракеш. Отель под названием «Пестана» находится на Авеню Марракеш, недалеко от аэропорта, в одном из самых престижных и космополитичных районов города. Криштиану дорог Марракеш, так как в бытность футболистом «Реала» он часто летал из Испании в Марокко, чтобы потренироваться и провести время со своим другом, Бадром Хари.

О приобретении отеля Роналду уведомил общественность в своих социальных сетях, сделав свое фото в одной из комнат гостиницы, причем на кровати лежал позолоченный мяч. Учитывая, сколь сомнительно идут его дела в «Манчестер Юнайтед», эта деталь, пожалуй, выглядит лишней, а в остальном - браво Криштиану!