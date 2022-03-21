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Ришарлисон попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед»

21 Марта 2022 • 20:36 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лестер
1.57 4.30 5.50
02.04 19:30

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон интересен «Манчестер Юнайтед».

«Красным дьяволам», вероятно, придётся серьёзно поработать на трансферном рынке, поскольку уже в скором времени клуб могут покинуть многие футболисты атаки.

Согласно сведениям издания Goal, Ришарлисон может стать одним из новичков, призванных укрепить нападение «Юнайтед». Трансфер бразильца, впрочем, потребует крупных вложений даже в случае вылета его нынешней команды – «Эвертона» – в Чемпионшип.

По информации источника, интерес к 24-летнему форварду также проявляли мадридский «Реал» и «Барселона».

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Манчестер Юнайтед Ришарлисон
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛЕСТЕР
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