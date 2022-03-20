«Манчестер Юнайтед» претендует на голкипера «Севильи»

Вратарь «Севильи» Яссин Буну может оказаться в «Манчестер Юнайтед» после открытия летнего трансферного окна.

30-летний марокканец считается одним из лучших голкиперов испанской Ла Лиги в нынешнем сезоне, благодаря чему удостоился внимания к своей персоне со стороны «Манчестер Юнайтед».

По информации Mirror, английский гранд несколько месяцев следит за успехами Буну, всерьёз рассматривая возможность его приобретения летом. Трансфер может обойтись «красным дьяволам» в 25 млн фунтов стерлингов.

Яссин Буну провёл 23 матча в текущем розыгрыше Ла Лиги за «Севилью», пропустив всего 13 голов и 12 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.