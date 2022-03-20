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«Манчестер Юнайтед» претендует на голкипера «Севильи»

20 Марта 2022 • 21:28 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лестер
02.04 19:30

Вратарь «Севильи» Яссин Буну может оказаться в «Манчестер Юнайтед» после открытия летнего трансферного окна.

30-летний марокканец считается одним из лучших голкиперов испанской Ла Лиги в нынешнем сезоне, благодаря чему удостоился внимания к своей персоне со стороны «Манчестер Юнайтед».

По информации Mirror, английский гранд несколько месяцев следит за успехами Буну, всерьёз рассматривая возможность его приобретения летом. Трансфер может обойтись «красным дьяволам» в 25 млн фунтов стерлингов.

Яссин Буну провёл 23 матча в текущем розыгрыше Ла Лиги за «Севилью», пропустив всего 13 голов и 12 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Манчестер Юнайтед Яссин Буну
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛЕСТЕР
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окончен Лестер 2:1 Брентфорд 2.15 3.45 3.45
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