Роналду может пропустить матч с «Лестером»

Опытный португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может пропустить предстоящий поединок английского чемпионата с «Лестером».

По информации Manchester Evening News, 37-летний португальский футболист пропустил последнюю тренировку «красных дьяволов», так что участие опытного форварда в предстоящем матче с «Лестером» находится под вопросом.

Напомним, что недавно Роналду помог своей национальной команде обыграть турков и македонцев, что позволило сборной Португалии добыть путёвку на катарский чемпионат мира.