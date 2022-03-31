Невилл призвал глейзеров продать «МЮ» после 10 лет провала

Бывший защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл призвал американских владельцев клуба продать команду после 10 лет провала. Англичанин считает, что во главе его родной команде должны стоять другие люди.

«Они не поменяли этот футбольный клуб в лучшую сторону. Мне кажется, суть проблемы лежит на самом её верху. Я думаю, у них было 10 лет для того, чтобы построить здесь успешный проект, но они не сделали этого, они не сумели построить здесь успешный футбольный клуб. Я считаю, что глейзеры должны продать «МЮ» для того, чтобы клуб начал наконец развиваться», – цитирует экс-футболиста The Sun.

Напомним, что последним трофеем, который сумел завоевать «Манчестер Юнайтед» на сегодняшний день является Лига Европы в 2017 году.