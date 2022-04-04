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«Лестер» может продать Мэддисона за 50 миллионов фунтов стерлингов

04 Апреля 2022 • 16:55 Комментировать
Манчестер Юнайтед
1:1
Лестер
окончен

«Лестер» рассматривает возможность продажи плеймейкера Джеймса Мэддисона за 50 миллионов фунтов стерлингов, чтобы вложить вырученные средства на покупку новых игроков в летнее трансферное окно. Об этом сообщает DailyMail.

Главный тренер «лисов» Брендан Роджерс планирует приобрести трёх новых игроков под основу: центрального защитника, полузащитника и нападающего.

Источник сообщил, что до подписания норвежца Мартина Эдегора из «Реала», на Мэддисона претендовал лондонский «Арсенал».

Сообщается, что только потенциальная продажа Джеймса поможет «Лестеру» проявить активность на трансферном рынке, поскольку недавняя ситуация с коронавирусом повлияла на изменение бюджета команды.

25-летний полузащитник провел в этом сезоне 40 матчей и забил 13 голов. Его действующий контракт с «Лестером» истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Апл Джеймс Мэддисон Трансферы футбола - лето 2022
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