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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» ошеломил тен Хага

28 Марта 2022 • 01:20 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лестер
1.50 4.50 6.00
02.04 19:30

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг поражён тем, что «Манчестер Юнайтед» до сих пор не предложил ему контракт.

Нидерландский специалист прошёл собеседование в «Юнайтед», ожидая получить от английского клуба предложение о контракте, однако этого до сих пор не произошло. Как сообщает Mirror, тен Хаг «ошеломлён» и «оскорблён» таким ходом событий.

По данным источника, ради работы в «Манчестер Юнайтед» 52-летний наставник готов согласиться на небольшую зарплату. Кроме того, он не будет требовать у руководителей значительных средств на трансферы. Клуб из Манчестера в свою очередь планирует ознакомиться со всеми кандидатами, прежде чем предлагать кому-либо контракт.

В список интересов «Юнайтед» также входят Маурисио Почеттино, Хулен Лопетеги, Луис Энрике и другие специалисты.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛЕСТЕР
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