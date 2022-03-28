«Манчестер Юнайтед» ошеломил тен Хага

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг поражён тем, что «Манчестер Юнайтед» до сих пор не предложил ему контракт.

Нидерландский специалист прошёл собеседование в «Юнайтед», ожидая получить от английского клуба предложение о контракте, однако этого до сих пор не произошло. Как сообщает Mirror, тен Хаг «ошеломлён» и «оскорблён» таким ходом событий.

По данным источника, ради работы в «Манчестер Юнайтед» 52-летний наставник готов согласиться на небольшую зарплату. Кроме того, он не будет требовать у руководителей значительных средств на трансферы. Клуб из Манчестера в свою очередь планирует ознакомиться со всеми кандидатами, прежде чем предлагать кому-либо контракт.

В список интересов «Юнайтед» также входят Маурисио Почеттино, Хулен Лопетеги, Луис Энрике и другие специалисты.