Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Агуэро: «В Англии все болеют за «МЮ»

27 Марта 2022 • 00:23 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Лестер
1.50 4.50 6.00
02.04 19:30

Бывший нападающий «Манчестер Сити» заявил, что «Манчестер Юнайтед» является самым популярным клубом Англии.

«В Англии все журналисты, все телеканалы, абсолютно все – болельщики «Манчестер Юнайтед». Действительно все!» – цитирует аргентинца Tuttomercatoweb.

Серхио Агуэро выступал за «Манчестер Сити» с 2011 по 2021 год, став лучшим бомбардиром в истории клуба с 260 забитыми мячами. Прошлым летом он перебрался в «Барселону», однако в декабре был вынужден завершить игровую карьеру из-за проблем с сердцем.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Серхио Агуэро
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛЕСТЕР
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Марта
00:23 · Англия. Премьер-лига
Агуэро: «В Англии все болеют за «МЮ» 1
26 Марта
23:30 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» претендует на де Врея
22:31 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» продолжает попытки заполучить полузащитника сборной Португалии
22:23 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» лидирует в борьбе за Тилеманса
22:17 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль вернётся в «МЮ» летом
22:05 · Англия. Премьер-лига
Тилеманс: «Я хочу играть в Лиге чемпионов»
20:58 · Англия. Премьер-лига
Генеральный директор «Ньюкасла»: «Мы могли подписать невероятного игрока, но он оказался эгоистом»
18:05 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов считает, что «Спартак» опустится еще ниже в турнирной таблице, если уйдет Мозес
16:06 · Англия. Премьер-лига
Роналду признан лучшим игроком марта в составе «МЮ»
14:19 · Англия. Премьер-лига
Паратичи: Кулушевски и Бетанкур очень быстро адаптировались к АПЛ
14:19 · Англия. Чемпионшип
Звезда Голливуда Клуни может приобрести «Дерби Каунти»
12:51 · Англия. Кубок Англии
Хендерсон: Люблю «Уэмбли», но оставил бы его только для финала Кубка Англии
11:51 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» может летом подписать молодого полузащитника «Ренна»
11:51 · Англия. Премьер-лига
Руководство «Вест Хэма» согласовало переход Миленковича
11:45 · Англия. Премьер-лига
Холанн отклонил первое предложение «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем