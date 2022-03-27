Агуэро: «В Англии все болеют за «МЮ»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» заявил, что «Манчестер Юнайтед» является самым популярным клубом Англии.

«В Англии все журналисты, все телеканалы, абсолютно все – болельщики «Манчестер Юнайтед». Действительно все!» – цитирует аргентинца Tuttomercatoweb.

Серхио Агуэро выступал за «Манчестер Сити» с 2011 по 2021 год, став лучшим бомбардиром в истории клуба с 260 забитыми мячами. Прошлым летом он перебрался в «Барселону», однако в декабре был вынужден завершить игровую карьеру из-за проблем с сердцем.