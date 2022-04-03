Невилл считает, что «Манчестер Юнайтед» не попадёт в топ-4 АПЛ по итогам сезона

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл выразил большие сомнения в том, что «красные дьяволы» смогут попасть в топ-4 АПЛ по итогам этого сезона.

Невилл сказал, что в матче с «Лестером» подопечные Рангника показали скучную игру. Экс-игрок отметил, что с такой игрой «красные дьяволы» вряд ли сумеют попасть в четвёрку сильнейших команд АПЛ. Гари верит в то, что футболистам не всё равно на происходящее, но сейчас игроки просто не понимают, что им делать, а эта проблема идёт сверху.

Напомним, что манкунианцы поделили очки с «Лестером» и на данный момент занимают шестую строчку в английском чемпионате.