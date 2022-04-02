Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Матич заступился за Магуайра, который был освистан в матче сборной Англии

02 Апреля 2022 • 17:10 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лестер
1.50 4.50 6.20
Через 1 ч. 37 мин.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич заступился за капитана своей команды Харри Магуайра, которого недавно освистали во время матча сборной Англии.
 
«Магуайр этого не заслуживает. Он отлично сыграл за сборную Англии на Евро, поэтому я не понимаю болельщиков. Мы должны быть честны и признаться, что практически каждый футболист «Манчестер Юнайтед» за всё это время мог сделать больше. Мы должны выступать лучше как команда», – цитирует сербского полузащитника The Sun.
 
Напомним, что в это сезоне «Манчестер Юнайтед» идёт на шестом месте в АПЛ и отстаёт от зоны Лиги чемпионов на 4 очка.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Неманья Матич Гарри Магуайр
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛЕСТЕР
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Ливерпуль 2:0 Уотфорд 1.16 8.40 17.00
Идет 41 минута Челси 0:0 Брентфорд 1.33 5.20 10.00
Идет 41 минута Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла 2.50 3.25 3.00
Идет 41 минута Брайтон 0:0 Норвич 1.61 4.10 5.60
Идет 41 минута Лидс 1:0 Саутгемптон 2.55 3.70 2.65
Идет 40 минута Бёрнли 0:2 Манчестер Сити 12.00 6.80 1.24
02.04  19:30 Манчестер Юнайтед ... Лестер 1.51 4.80 6.00
03.04  16:00 Вест Хэм ... Эвертон 1.80 3.85 4.40
03.04  18:30 Тоттенхэм ... Ньюкасл 1.56 4.40 5.80
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Апреля
17:50 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд о Жоте: «Он лучший бомбардир АПЛ по голам головой»
17:41 · Англия. Премьер-лига
Клопп обошел Моуринью и Фергюсона по количеству побед в АПЛ
17:10 · Англия. Премьер-лига
Матич заступился за Магуайра, который был освистан в матче сборной Англии
17:00 · Англия. Премьер-лига
Клопп о Гомесе: «Он показал, что может сыграть правого защитника»
16:32 · Англия. Премьер-лига
Жота о победе «Ливерпуля» над «Уотфордом»: «Надеюсь, это только начало»
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Бёрнли» — «Манчестер Сити»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:2
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» — «Брентфорд»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
16:12 · Англия. Премьер-лига
Лукаку в 4-й раз подряд остался в запасе «Челси» на матч АПЛ
15:45 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» пристально следит за Осимхеном
14:49 · Англия. Премьер-лига
Конте считает, что сборная Италия поступила правильно, оставив Манчини у руля
14:29 · Англия. Премьер-лига
Киоун не понимает, почему Аспиликуэта хочет покинуть «Челси»
14:00 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» собирается продлить контракт со Скиппом
14:00 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» — «Уотфорд»: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:0
13:49 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Вулверхэмптона» надеется, что Невеш останется в клубе
13:48 · Англия. Премьер-лига
Сарр вспомнил свой дебют за «Челси» против «Брентфорда»
Все новости
Рекомендуем