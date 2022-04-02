Матич заступился за Магуайра, который был освистан в матче сборной Англии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич заступился за капитана своей команды Харри Магуайра, которого недавно освистали во время матча сборной Англии.

«Магуайр этого не заслуживает. Он отлично сыграл за сборную Англии на Евро, поэтому я не понимаю болельщиков. Мы должны быть честны и признаться, что практически каждый футболист «Манчестер Юнайтед» за всё это время мог сделать больше. Мы должны выступать лучше как команда», – цитирует сербского полузащитника The Sun.

Напомним, что в это сезоне «Манчестер Юнайтед» идёт на шестом месте в АПЛ и отстаёт от зоны Лиги чемпионов на 4 очка.