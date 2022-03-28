«Фиорентина» положила глаз на Далота

«Фиорентина» в летнее межсезонье может приобрести защитника «Манчестер Юнайтед» Диогу Далота. При этом стоит отметить, что по сообщению Football Italia, трансфер может состояться только в том случае, если «фиалки» не смогут заполучить Альваро Одриосолу из мадридского «Реала».

С приходом Ральфа Рангника в «МЮ» 23-летний Далот неожиданно для многих стал игроком основы. Временный тренер «красных дьяволов» больше предпочитает выпускать португальца, нежели его конкурента Аарона Ван-Биссаку.

В этом сезоне Далот сыграл 16 матчей в чемпионате Англии и не отметился ни одним результативным действием. Недавно также появлялись слухи о том, что интерес к игроку проявляет другой итальянский клуб – «Рома».