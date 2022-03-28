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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Фиорентина» положила глаз на Далота

28 Марта 2022 • 13:29 Комментировать
Манчестер Юнайтед
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Лестер
1.50 4.50 6.00
02.04 19:30
«Фиорентина» в летнее межсезонье может приобрести защитника «Манчестер Юнайтед» Диогу Далота. При этом стоит отметить, что по сообщению Football Italia, трансфер может состояться только в том случае, если «фиалки» не смогут заполучить Альваро Одриосолу из мадридского «Реала».
 
С приходом Ральфа Рангника в «МЮ» 23-летний Далот неожиданно для многих стал игроком основы. Временный тренер «красных дьяволов» больше предпочитает выпускать португальца, нежели его конкурента Аарона Ван-Биссаку.
 
В этом сезоне Далот сыграл 16 матчей в чемпионате Англии и не отметился ни одним результативным действием. Недавно также появлялись слухи о том, что интерес к игроку проявляет другой итальянский клуб – «Рома».
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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Манчестер Юнайтед Диогу Далот
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛЕСТЕР
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