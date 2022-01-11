«Манчестер Юнайтед» не отпустит Хендерсона в январе

«Манчестер Юнайтед» не отпустит своего вратаря Дина Хендерсона в зимнее трансферное окно. 24-летний англичанин уже полтора года является вторым номером «МЮ» после Давида де Хеа.

Хендерсон хочет покинуть команду и отправиться туда, где будет получать больше игровой практики. Однако несмотря на желание игрока, клуб не может удовлетворить его запросы по той причине, что зимой ему будет сложно найти замену.

Отметим, что Хендерсон является воспитанником «Манчестер Юнайтед». С 2018 по 2020 год он выступал в аренде за «Шеффилд Юнайтед», в котором смог вырасти в одного из лучших вратарей АПЛ.