«Манчестер Юнайтед» не торопится приглашать Почеттино

«Манчестер Юнайтед» пока что не спешит принимать решение по поводу того, кто станет главным тренером клуба в следующем сезоне. Такой позиции руководство «красных дьяволов» будет придерживаться до марта.

Напомним, что главными кандидатами на роль главного тренера «МЮ», которая станет вакантна следующим летом после ухода Ральфа Рангника – являются тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино и наставник «Аякса» Эрик тен Хаг. Что касается последнего, то нидерландский специалист пока что не торопится подписывать новый контракт с «Аяксом», который уже лежит у него на столе.

Ранее в прессе появлялись слухи, что Маурисио Почеттино не может справиться с характером звездных игроков «ПСЖ», и будет готов сменить Париж на Манчестер, если ему поступит такое предложение.