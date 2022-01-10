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«Манчестер Юнайтед» не торопится приглашать Почеттино

10 Января 2022 • 19:22 Комментировать
Астон Вилла
...
Манчестер Юнайтед
3.45 3.70 2.03
15.01 20:30

«Манчестер Юнайтед» пока что не спешит принимать решение по поводу того, кто станет главным тренером клуба в следующем сезоне. Такой позиции руководство «красных дьяволов» будет придерживаться до марта.

Напомним, что главными кандидатами на роль главного тренера «МЮ», которая станет вакантна следующим летом после ухода Ральфа Рангника – являются тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино и наставник «Аякса» Эрик тен Хаг. Что касается последнего, то нидерландский специалист пока что не торопится подписывать новый контракт с «Аяксом», который уже лежит у него на столе.

Ранее в прессе появлялись слухи, что Маурисио Почеттино не может справиться с характером звездных игроков «ПСЖ», и будет готов сменить Париж на Манчестер, если ему поступит такое предложение.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Апл Маурисио Почеттино Эрик тен Хаг
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АСТОН ВИЛЛА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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