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Люка Динь станет игроком «Астон Виллы»

12 Января 2022 • 15:46 Комментировать (1)
Астон Вилла
...
Манчестер Юнайтед
3.00 3.55 2.30
15.01 20:30

«Астон Вилла» договорилась о покупке Люки Диня, который впал в немилость Рафаэля Бенитеса и покидает «Эвертон». На услуги французского игрока претендовал и «Челси», но «вилланы» оказались настойчивее, сообщает портал Goal. Сумма сделки - двадцать пять миллионов фунтов стерлингов.

Динь провел в «Эвертоне» три с половиной года, перейдя туда летом 2018 года из «Барселоны». Сегодня он уже должен пройти медицинское обследование в своем новом клубе, после чего поступит в распоряжение Стивена Джеррарда - главного тренера «вилланов». Ну а «Челси» предстоят поиски другого оборонца.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Люка Динь Астон Вилла
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АСТОН ВИЛЛА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
pwnz Enchy
12 Января 2022 в 16:23
хороший защитник, отличный трансфер для виллы, непонятно только одно: зачем игроку менять шило на мыло, мог бы в 28 лет перейти в клуб который за что-то борется
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