Люка Динь станет игроком «Астон Виллы»

«Астон Вилла» договорилась о покупке Люки Диня, который впал в немилость Рафаэля Бенитеса и покидает «Эвертон». На услуги французского игрока претендовал и «Челси», но «вилланы» оказались настойчивее, сообщает портал Goal. Сумма сделки - двадцать пять миллионов фунтов стерлингов.

Динь провел в «Эвертоне» три с половиной года, перейдя туда летом 2018 года из «Барселоны». Сегодня он уже должен пройти медицинское обследование в своем новом клубе, после чего поступит в распоряжение Стивена Джеррарда - главного тренера «вилланов». Ну а «Челси» предстоят поиски другого оборонца.