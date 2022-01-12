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«Манчестер Юнайтед» может летом закупиться в Серии А слухи

12 Января 2022 • 22:20 Комментировать
Астон Вилла
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Манчестер Юнайтед
3.00 3.55 2.30
15.01 20:30

Не успело еще закончиться зимнее трансферное окно, а руководство «Манчестер Юнайтед» уже строит планы на следующее лето. По крайней мере, такой информацией поделились итальянские журналисты.

Согласно данным, предоставленным изданием La Repubblica, манкунианцы могут выйти на рынок Серии А. В частности, в сферу интересов «Юнайтед» входят защитник «Милана» Маттео Габбия и полузащитник «Наполи» Фабиан Руис.

Отмечается, что в борьбе за испанского хавбека «МЮ» придется выдержать конкуренцию у других топ-команд Европы – как минимум, подписать Руиса рассчитывает мадридский «Реал». Что касается Габбия, то он рассматривается в качестве возможной замены Эрику Байи.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Фабиан Руис Маттео Габбия
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АСТОН ВИЛЛА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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