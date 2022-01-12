Уинтерберн: «Когда команда приглашает футболиста такого калибра, как Роналду, то надо строить игру вокруг него»

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Найджел Уинтерберн поделился своим мнением касательно проблем «Манчестер Юнайтед». Эксперт встал на защиту форварда Криштиану Роналду, не согласившись с тем фактом, что молодые футболисты начали хуже играть из-за него.

«Ему 36, но он не похож на того, кому уже стоит задуматься о завершении карьеры. Он выполняет множество рывков. Не Криштиану виноват, что условный Гринвуд значительно сдал в последнее время. Когда команда приглашает футболиста такого калибра, как Роналду, то надо строить игру вокруг него, использовать его лучшие качества», - приводит слова англичанина издание The Mirror.