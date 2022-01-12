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Уинтерберн: «Когда команда приглашает футболиста такого калибра, как Роналду, то надо строить игру вокруг него»

12 Января 2022 • 22:53 Комментировать
Астон Вилла
...
Манчестер Юнайтед
3.00 3.55 2.30
15.01 20:30

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Найджел Уинтерберн поделился своим мнением касательно проблем «Манчестер Юнайтед». Эксперт встал на защиту форварда Криштиану Роналду, не согласившись с тем фактом, что молодые футболисты начали хуже играть из-за него.

«Ему 36, но он не похож на того, кому уже стоит задуматься о завершении карьеры. Он выполняет множество рывков. Не Криштиану виноват, что условный Гринвуд значительно сдал в последнее время. Когда команда приглашает футболиста такого калибра, как Роналду, то надо строить игру вокруг него, использовать его лучшие качества», - приводит слова англичанина издание The Mirror.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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АСТОН ВИЛЛА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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