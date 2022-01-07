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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Коутиньо подарил «Барселоне» треть своей зарплаты

07 Января 2022 • 21:34 Комментировать (1)
Гранада
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Барселона
4.50 3.90 1.77
Через 21 ч. 20 мин.

Судя по всему полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо хотел покинуть «Камп Ноу» не меньше, чем «сине-гранатовые» с ним расстаться. В пятницу стало известно об арендной сделке по бразильцу, он завершит сезон с «Астон Виллой».

Журналисту esport3 Тони Хуанмарти стали известны подробности индивидуального контракта Коутиньо с бирмингемцами. Из-за неподъемной для «Астон Виллы» зарплаты бразильца клубы договорились платить ее совместно. В итоге 65% ложится на представителей Премьер-лиги, а 35% «Барселоны» Коутиньо решил «простить».

Напомним, что четыре года назад каталонцы заплатили «Ливерпулю» за футболиста невероятные 135 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Филиппе Коутиньо Астон Вилла
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ГРАНАДА БАРСЕЛОНА
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Комментарии (1)
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ARTUR
07 Января 2022 в 23:02
Дай Бог ему там заиграть .
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