Коутиньо подарил «Барселоне» треть своей зарплаты

Судя по всему полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо хотел покинуть «Камп Ноу» не меньше, чем «сине-гранатовые» с ним расстаться. В пятницу стало известно об арендной сделке по бразильцу, он завершит сезон с «Астон Виллой».

Журналисту esport3 Тони Хуанмарти стали известны подробности индивидуального контракта Коутиньо с бирмингемцами. Из-за неподъемной для «Астон Виллы» зарплаты бразильца клубы договорились платить ее совместно. В итоге 65% ложится на представителей Премьер-лиги, а 35% «Барселоны» Коутиньо решил «простить».

Напомним, что четыре года назад каталонцы заплатили «Ливерпулю» за футболиста невероятные 135 млн евро.