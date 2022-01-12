«Сассуоло» рассчитывать заполучить форварда «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло в это трансферное окно может отправиться в «Сассуоло».

Итальянский клуб хочет взять в аренду 19-летнего Диалло до конца сезона, сообщает итальянский журналист Николо Скира в своём Twitter.

Excl. - Not only english clubs: #Sassuolo have also shown interest and have asked info to #ManchesterUnited for the loan of Amad #Diallo, who is the brother of Sassuolo’s midfielder J.Traorè. The agent Ninni Imborgia is working for this possible Deal. #transfers #MUFC #mutd — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 10, 2022

Напомним, что за «Сассуоло» играет брат Амада Диалло Хамед Траоре, что может повлиять и на решение самого игрока.

При этом не будем забывать, что на молодого форварда также претендует «Дерби Каунти» под руководством Уэйна Руни, который сейчас активно борется за выживание в Чемпионшипе.

В нынешнем сезоне Амад Диалло за основной состав «Манчестер Юнайтед» сыграл лишь один матч. Это была встреча группового этапа Лиги чемпионов против швейцарского «Янг Бойз», на поле молодой форвард провёл 68 минут и не отметился результативными действиями.