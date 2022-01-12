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«Сассуоло» рассчитывать заполучить форварда «Манчестер Юнайтед»

12 Января 2022 • 02:44 Комментировать (1)
Астон Вилла
...
Манчестер Юнайтед
3.00 3.55 2.30
15.01 20:30

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло в это трансферное окно может отправиться в «Сассуоло».

Итальянский клуб хочет взять в аренду 19-летнего Диалло до конца сезона, сообщает итальянский журналист Николо Скира в своём Twitter.

Напомним, что за «Сассуоло» играет брат Амада Диалло Хамед Траоре, что может повлиять и на решение самого игрока.

При этом не будем забывать, что на молодого форварда также претендует «Дерби Каунти» под руководством Уэйна Руни, который сейчас активно борется за выживание в Чемпионшипе.

В нынешнем сезоне Амад Диалло за основной состав «Манчестер Юнайтед» сыграл лишь один матч. Это была встреча группового этапа Лиги чемпионов против швейцарского «Янг Бойз», на поле молодой форвард провёл 68 минут и не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Сассуоло Амад Диалло
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АСТОН ВИЛЛА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Juve96
12 Января 2022 в 03:29
конечно лучше бороться за еврокубки в сериале чем за выживание в чемпионшипе и я так понял Скамаку нам отдадут
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