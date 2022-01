«Сассуоло» рассчитывать заполучить форварда «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло в это трансферное окно может отправиться в «Сассуоло».

Итальянский клуб хочет взять в аренду 19-летнего Диалло до конца сезона, сообщает итальянский журналист Николо Скира в своём Twitter.

Excl. - Not only english clubs: #Sassuolo have also shown interest and have asked info to #ManchesterUnited for the loan of Amad #Diallo, who is the brother of Sassuolo’s midfielder J.Traorè. The agent Ninni Imborgia is working for this possible Deal. #transfers #MUFC #mutd