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Пол Инс: «Капитаном «МЮ» в матче против «Вулвз» должен был быть Мактоминай, а не Роналду»

03 Января 2022 • 23:38 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:1
Вулверхэмптон
окончен

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Инс в эфире Sky Sports заявил, что при отсутствии на поле Гарри Магуайра, капитанскую повязку  «МЮ» должен носить воспитанник клуба Скотт Мактоминай, а не Криштиану Роналду.

«Зачем отдавать повязку Роналду? Все только и ноют о том, как Криштиану уходит с поля каждый раз, когда «МЮ» проигрывает. Я бы сделал капитаном Мактоминая. В 25 лет это стало бы для него хорошим опытом», – подытожил Инс.

Напомним, что Роналду был капитаном «МЮ» в матче 21-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона», в котором команда Ральфа Рангника проиграла на «Олд Траффорд» со счетом 0:1. 

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Апл Пол Инс Скотт Мактоминей
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