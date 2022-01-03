Пол Инс: «Капитаном «МЮ» в матче против «Вулвз» должен был быть Мактоминай, а не Роналду»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Инс в эфире Sky Sports заявил, что при отсутствии на поле Гарри Магуайра, капитанскую повязку «МЮ» должен носить воспитанник клуба Скотт Мактоминай, а не Криштиану Роналду.

«Зачем отдавать повязку Роналду? Все только и ноют о том, как Криштиану уходит с поля каждый раз, когда «МЮ» проигрывает. Я бы сделал капитаном Мактоминая. В 25 лет это стало бы для него хорошим опытом», – подытожил Инс.

Напомним, что Роналду был капитаном «МЮ» в матче 21-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона», в котором команда Ральфа Рангника проиграла на «Олд Траффорд» со счетом 0:1.